Fantacalcio, i "campo o panca" della 25^ giornata di Serie A

8/10

ZLATAN IBRAHIMOVIC (Milan) – SCONSIGLIATO – Eccoci arrivati al rischio di giornata e quindi trattatelo come tale. Ultimamente la Fiorentina in casa ha avuto un andamento più che accettabile. I 4 gol presi dalla Roma a dicembre restano un unicum. Clean sheet contro Genoa e Spal e rimonta subita contro la super Atalanta. Per il Milan la Fiorentina non sarà certo un ostacolo semplice e Ibrahimovic, come dimostrato da quel tiro fuori di poco contro il Torino, deve aggiustare leggermente la mira. Lo svedese, da quando è arrivato, ha tirato quasi 20 volte ma ha centrato lo specchio solo in 5 casi. Numeri non certo ‘da Zlatan’: in alcuni casi è mancata un po’ di fortuna, in altri un po’ di pazienza. Lo svedese è uno che vuole esserci da protagonista e Firenze non farà eccezione ma forse l’eccesso di ricerca di quel gol, potrebbe fregarlo