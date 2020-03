Col calcio giocato ha smesso nell’ottobre del 2019: addio allo Zenit e al mondo del pallone, nonostante le tante richieste arrivate anche dall’Italia, dalla Serie A. Questione di cuore… bianconero. "Perché non ho accettato di giocare per altre squadre in Italia? Non sarei stato sincero e coerente con me stesso. Ho avuto la fortuna di vivere il sogno che avevo sin da bambino: sono riuscito non solo ad arrivare in prima squadra con la Juventus, ma anche a vincere tanto con la squadra del mio cuore", ha affermato Claudio Marchisio, ospite telefonico di Casa Sky Sport dove ha risposto alle tante domande arrivate dai tifosi. L’ex centrocampista non nega di aver ricevuto tante proposte dall’Italia durante la sua carriera: 2Ci sono stati interessamenti negli anni, non solo negli ultimi due, di altre squadre italiane: ho avuto sempre grande ammirazione per il Milan che ho sempre rispettato tantissimo, ma la decisione di non continuare in Italia è dovuta al perché volevo indossare solo la maglia della Juve, eccezion fatta per quell’anno a Empoli dove sono cresciuto tanto. Sono orgoglioso di aver indossato i colori bianconeri per tanti anni e aver dato tutto me stesso".

"Mi piacerebbe che Pogba tornasse alla Juve"

Marchisio che “chiama” in bianconero, un grande ex: "Mi piacerebbe che Pogba tornasse alla Juve, visto che ho avuto la fortuna di giocarci insieme e visto che si parla un po’ di lui. Sarebbe bello rivederlo con la maglia della Juventus. Tonali? È un ragazzo che sta crescendo in una stagione per lui importante. Il Brescia non sta attraversando un grande momento, ma anche in queste situazioni si vede il talento e la testa di un giocatore. Sta dimostrando di essere un grande talento”. Marchisio che poi risponde così a una domanda sulle possibilità di trionfo in Champions da parte della Juventus: "Come ogni anno si spera, però sappiamo benissimo che non è mai semplice. La Juve ha sempre dimostrato di essere tra le più grandi d’Europa, che non vuol dire avere la certezza di vincere: vedremo dopo questa sosta come starà la squadra. Sarebbe un peccato che questo ciclo si completasse senza Champions”. Marchisio che, per concludere, parla delle incognite che tutte le squadre ritroveranno alla ripresa dei campionati: “Gli strascichi saranno mentali, questa è una situazione nuova, unica per tutti quanti. Le motivazioni faranno la differenza più della parte fisica".