Palleggiare con la carta igienica è una delle ultime mode che spopola in rete, tra i passatempi dei calciatori che come tutti sono costretti a rimanere nelle proprie abitazioni. L’ha fatto a modo suo anche Marco Materazzi, che ha reinterpretato la sfida, lanciando una frecciatina ad Ibrahimovic. I palleggi dell’ex difensore dell’Inter infatti terminano con un canestro nella riproduzione della coppa della Champions League. "Dai Zlatan, vediamo se ci riesci... Se vuoi la coppa te la presto" ha scritto nella sua story Instagram Materazzi, facendo un chiaro riferimento al fatto che, tra i tanti trofei, Ibrahimovic non sia mai riuscito a vincere la massima competizione europea.