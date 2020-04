L'ex difensore di Milan e Juventus ricorda gli scherzi in rossonero a #CasaSkySport: "Prendevamo in giro Gattuso per il pesce che portava a Milanello, lui un giorno per una scommessa con Kaladze mangiò... una lumaca!". Sui terzini oggi: "Theo Hernandez mi ha impressionato, Spinazzola mi può assomigliare"

"Quanti scherzi al Milan con Gattuso"

Il passato di Zambrotta in Serie A è stato costruito soprattutto con Juventus e Milan. Gli ricordano l'addio ai rossoneri del 13 maggio 2012, condiviso con Abbiati, Nesta, Gattuso, Seedorf e Filippo Inzaghi. "Quello è stato un grande momento, ma sono stati intensi anche i giorni precedenti. Fu una domenica ricca di emozioni, di gente che piangeva sugli spalti, compagni di squadra che piangevano in campo con i propri figli" spiega Zambrotta. Che nella chiacchierata con Massimo Ambrosini, ex compagno di squadra in collegamento con #CasaSkySport, ricorda anche gli scherzi in rossonero. "Gattuso prendeva a forchettate la mano del povero Zambro che lo prendeva in giro per la qualità del pesce che portava" spiega. Versione confermata dall'ex terzino: "Gli scherzi fatti a Rino restano indimenticabili: ironizzavamo sul pesce che portava dalla sua pescheria a Milanello e dicevamo che non era fresco. Una volta durante un allenamento perse una scommessa con Kaladze e si mangiò una lumaca intera. Di colleghi simpatici ce ne sono stati tantissimi, al Milan ricordo ai tavoli del ristorante risate incredibili con Gattuso, Ambro, Pirlo, Gattuso, Abbiati e Oddo".