Coronavirus, Gazidis: "Priorità salute, dopo sarà un Milan ancora più compatto"

L'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis su Twitter: "Torneremo ad allenarci solo quando tutto sarà in sicurezza ma abbiamo il dovere di guardare avanti. Restiamo uniti e saremo ancora più compatti, umani e forti". Pronta la donazione di generi alimentari di prima necessità per 2000 abbonati Over 65, club al fianco del Comune di Milano nell'acquisto di tablet per gli studenti e la didattica a distanza

"La priorità del nostro club è molto semplice: è la salute di giocatori, staff, personale, tifosi e comunità. Torneremo ad allenarci solo quando tutto sarà in sicurezza. Ci stiamo impegnando in diversi modi per dare un aiuto concreto". Ivan Gazidis ha parlato in un video pubblicato sugli account social del Milan in perfetto italiano, facendo il punto anche sulle iniziative del club in questo momento difficile per tutti. “Abbiamo il dovere di guardare avanti – ha aggiunto -, assicurarci che il Milan superi la crisi in modo sano e forte, su basi sicure. Stiamo dialogando attivamente con le attività sportive nazionali e internazionali per gestire l'emergenza. Il calcio porta gioia e questo è importante. Faremo la nostra parte per ricostruire orgoglio e solidarietà. I club non sono solo società di calcio, hanno un ruolo nella comunità e rappresentano valori senza i quali il calcio non sarebbe nulla. Restiamo uniti e saremo ancora più compatti, umani e forti che mai quando usciremo da questa crisi".