Quarantasette pagine divise in due documenti, da 32 e 15 l’uno: ecco come è composto il protocollo che la Commissione medico-scientifica della Federcalcio (nell’immagine i nomi dei medici che la compongono) ha elaborato e consegnato ieri ai Ministri dello Sport e della Salute, Spadafora e Speranza, contenente le norme di condotta che le squadre di calcio si impegnerebbero a seguire per la ripresa graduale degli allenamenti. Un documento che mercoledì sarà discusso dal ministro Spadafora con tutte le componenti del mondo del calcio: quel giorno potrebbe essere ufficializzato il 4 maggio come data per la ripresa degli allenamenti

VIDEO. IL PROTOCOLLO SPIEGATO DA ALESSANDRO ALCIATO