8) JUVENTUS 1983-85



Ritroviamo Platini stavolta in maglia bianconera, una delle più amate dai tifosi. Un biennio con Trapattoni in panchina e titoli a non finire: uno scudetto e una Coppa delle Coppe, poi la Supercoppa Uefa e la prima storica Coppa dei Campioni nel dramma dell'Heysel. Le Roi in campo era il leader assoluto: non è un caso che vinse tre volte il Pallone d’Oro in quel periodo