10/14

Gustavo Bartelt (Roma, 1998-2000)

L’attaccante che piaceva a Zeman, e che fu preferito a Trezeguet, costò ai giallorossi 13 miliardi e arrivò in A con la fama di quello che la butta dentro con continuità. Le premesse, poi, sembravano ideali: doppietta in un’amichevole di presentazione, gol alla prima ufficiale, in Coppa Italia, mentre in campionato resta il ricordo dei due gol che propiziò contro la Fiorentina, permettendo alla Roma di vincere una gara in cui si trovava sotto 0-1 fino al minuto 89. Dopo quell’exploit, non riuscì più a ripetersi: 12 presenze senza reti il primo anno, appena 3 apparizioni la stagione dopo, quando Fabio Capello lo boccia senza appello