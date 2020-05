Il gallese è il primo bianconero ad accedere alla Continassa, seguito subito dopo da Chiellini. Alla spicciolata, infatti, i giocatori di Sarri si sottoporranno ai check prima del via libera per gli allenamenti individuali sul campo

E' Aaron Ramsey il primo giocatore della Juventus ad essersi allenato individualmente alla Continassa, il centro sportivo bianconero. Segno tangibile della ripresa dell'attività dopo l'ok dato domenica dal Viminale. La Juventus torna quindi al lavoro, tra test medici al J Medical e le prime corse sul prato della Continassa. Alla spicciolata, i bianconeri si stanno sottoponendo ai check prima del via libera per gli allenamenti in campo. Il gallese, che durante il lockdown ha seguito le indicazioni di Sarri e del suo staff nell'attività svolta a casa, nelle settimane scorse aveva scherzato sulla sua paura di ingrassare, considerata la bravura della moglie nel cucinare biscotti. Il classe 1990, prima che l'emergenza Coronavirus fermasse tutto, aveva collezonato 24 presenze e 4 gol, compreso quello segnato all'Inter nell'ultimo match prima dello stop. Il secondo giocatore ad accedere alla Continassa dopo i controlli al JMedical è stato il capitano Giorgio Chiellini.

14 giorni di quarantena per gli stranieri

Ramsey sarà fra i pochi giocatori stranieri a poter iniziare l'allenamento individuale alla Continassa. La Juventus, dal canto suo, ha richiamato gli altri nove giocatori che avevano lasciato Torino per raggiungere il proprio paese, ovvero i vari Higuain, Alex Sandro, Douglas Costa, Danilo, Khedira, Szczesny, Rabiot, de Ligt e Matuidi. Questi, e a loro si aggiunge ovviamente Cristiano Ronaldo atterrato a Caselle da Madeira solo nella tarda serata di lunedì, dovranno osservare altri 14 giorni di quarantena, come da regole, prima di unirsi ai compagni.