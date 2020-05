Due ore di test fisici per l'attaccante al J Medical: se arriva il via libera da parte dei medici della Juventus, l'argentino potrebbe partecipare all'allenamento individuale in programma sabato alla Continassa

Nei giorni scorsi era stato chiaro: "Non pensavo che il calcio mi potesse mancare così tanto, sento il bisogno di mettermi gli scarpini, correre e fare gol". Un momento che per Pualo Dybala potrebbe arrivare presto, prestissimo. L’attaccante della Juventus – che nella giornata di martedì ha annunciato di essere definitivamente guarito dal Coronavirus 46 giorni dopo aver contratto il virus – nel pomeriggio di venerdì si è presentato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche e i controlli di rito: arrivato alle 16.10, l’attaccante argentino è andato via alle 18.20. Due ore di test che potrebbero riaprirgli le porte della Continassa: se arriverà l'ok dei medici bianconeri, Dybala potrebbe anche prendere parte alla seduta di allenamento facoltativa individuale in programma sabato nel centro sportivo della Juventus.