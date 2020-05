Roma, donato cibo per la tutela di cani e gatti

In un periodo così complicato dal punto di vista sanitario per tutto il mondo, la Roma si è distinta per un'importante iniziativa di solidarietà. Il club giallorosso ha infatti donato cibo per cani e per gatti alle associazioni di volontariato che si occupano di animali nella Capitale. L'attività di Roma Cares, avvenuta in collaborazione con Monge ed Eukanuba come si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club, ha fornito sacchi di mangime per oltre 1000 kg. Un progetto che fa parte della campagna ASSIEME, lanciata dal club giallorosso per tutelare i più bisognosi durante questo periodo di emergenza e alla quale ha collaborato anche l'Ente Nazionale per la Protezione Animali che ha voluto ringraziare la Roma con le parole del proprio presidente Carla Rocchi: "Ringraziamo di cuore l'AS Roma che ancora una volta dimostra di essere in sintonia con il cuore generoso della sua città". Alla cerimonia di consegna del cibo ha preso parte anche Romolo, mascotte ufficiale del club giallorosso.