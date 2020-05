Il calciatore, risultato positivo nelle scorse settimane e del quale non è mai stata rivelata l'identità, ha ripreso ad allenarsi seguendo un programma personalizzato. Lo ha comunicato il club granata, tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale

Si apre con un'ottima notizia la settimana di lavoro per il Torino agli ordini dell'allenatore Moreno Longo. È infatti guarito il calciatore risultato positivo al Coronavirus nelle scorse settimane. Il giocatore, del quale il club granata non ha mai rivelato l'identità, ha potuto così riprendere gli allenamenti in vista dell'eventuale ripresa del campionato, svolgendo però un lavoro differenziato. A comunicarlo è stata la stessa società, tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato del Torino

"Allenamento mattutino al Filadelfia per il Torino. I granata, agli ordini del tecnico Moreno Longo e del suo staff, hanno svolto una sessione dedicata principalmente al lavoro aerobico ed alle esercitazioni sul possesso palla. Si comunica che il calciatore che era risultato positivo al test per il COVID-19, ora totalmente negativo, ha ripreso gli allenamenti con un programma personalizzato".