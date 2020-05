2/12

31 MAGGIO - È il primo giorno ufficialmente alla guida dell'Inter. La stretta di mano con Steven Zhang e la rivelazione della busta compilata da Alessandro Cattelan: Bayern Monaco. E non Inter. Un siparietto divertente che Conte concluderà dettando la via della sua nuova squadra: "Non più pazza Inter".



(Foto Instagram Steven Zhang)

CATTELAN E CONTE SVELANO IL NOME NELLA BUSTA