Scorre il countdown per la ripartenza della Serie A, calendario che dopo i recuperi della 25^ giornata riserva gli ultimi 12 turni della stagione. Intervallo decisivo per raggiungere i propri obiettivi, rush finale allo specchio con il bilancio del girone d'andata: quale era stata la classifica totale tra l'8^ e la 19^ giornata? Davanti a tutti non c'era la Juve, tante le novità: ripercorriamole dalla coda alla vetta

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI