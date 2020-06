La Serie A della Juventus ricomincia questa sera da Bologna. Calcio d'inizio alle ore 21:45. Segnare e vincere per dimenticare il ko nella finale di Coppa Italia contro il Napoli. Prima dello stop causa coronavirus, i bianconeri avevano collezionato tre vittorie consecutive in campionato, consolidando il primo posto ad un punto di vantaggio sulla Lazio. La squadra di Mihajlovic, invece, non raccoglie i tre punti dalla partita dell'Olimpico contro la Roma del 7 febbraio (2-3), poi le sconfitte con Genoa e Lazio e il pareggio con l'Udinese. Decimo posto in classifica a quota 30 punti per Orsolini e compagni, che proveranno a puntare sulle debolezze della Juve in trasferta (ha perso due delle ultime tre, con Napoli e Verona).