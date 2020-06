Lecce-Milan, le probabili formazioni

Un paio di graditi ritorni per Pioli, che riabbraccia Theo Hernandez e Castillejo. In avanti ancora Rebic. Emergenza per Liverani, che fra squalifiche e infortuni dovrà fare a meno di cinque giocatori. Calcio d'inizio lunedì, ore 19:30 (Sky Sport)

Le ultime due di campionato per il Milan non erano andate particolarmente bene. Prima il pareggio con la Fiorentina, poi la sconfitta di San Siro con il Genoa. La classifica dice nono posto ed Europa ancora da agguantare, considerando che Napoli e Verona non sembrano avere intenzione di fermarsi. A Lecce (calcio d'inizio lunedì, ore 19:30) servirà vincere dunque, anche se i rossoneri in trasferta ci sono riusciti solo sei volte su 13. Dall'altra parte un Lecce alla ricerca di punti salvezza (è terzultimo a pari merito con il Genoa) e che in casa ha vinto due delle ultime tre sfide (Torino e Spal).

Lecce, tante assenze per Liverani leggi anche Emergenza Lecce, 5 assenti col Milan A causa di infortuni e squalifiche Liverani dovrà fare a meno di cinque giocatori. Non ci saranno Barak (non convocato), Deiola, Farias, Dell'Orco (convocati ma fuori causa per problemi muscolari) e Donati (squalificato). Scelte scontate o quasi in ottica formazione, soprattutto nell'asse mediana, con Petriccione, Tachtsidis e Majer certi di una maglia. In avanti Lapadula supportato dalla coppia Saponara-Mancosu. Lecce (4-3-2-1) probabile formazione: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Tatchidis; Saponara, Mancosu; Lapadula. All. Liverani