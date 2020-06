Zaniolo si scalda, partitella con la Primavera

Il centrocampista giallorosso per la prima volta ha lavorato in gruppo, allenandosi con la Primavera e disputando anche la partitella finale: risposte positive dal ginocchio operato

La lunga sospensione per il coronavirus ha dato una nuova chance a Nicolò Zaniolo, che corre per rientrare per il rush finale del campionato di Serie A e per la successiva fase conclusiva dell'Europa League. Il centrocampista della Roma sta lavorando duramente e, dopo un lungo programma d'allenamento personalizzato e qualche altro giorno di stop per un'operazione al naso tra il 10 e il 12 giugno, è finalmente ritornato ad allenarsi in gruppo. A più di cinque mesi di distanza dall'operazione al crociato e dopo tante sedute individuali, Zaniolo ha svolto l'intera seduta con la squadra Primavera di Alberto De Rossi.