Verona-Napoli, dove vedere la partita in tv

Al Bentegodi si sfidano due squadre tra le più in fiducia in queste prime fasi di ripartenza del calcio italiano. Il Napoli è forte della vittoria in Coppa Italia e ha già giocato due volte, contro l’Inter e contro la Juventus. Il Verona ha dato una dimostrazione altrettanto positiva battendo il Cagliari nel recupero della 25^ giornata e portandosi soltanto a un punto dagli azzurri, in settima posizione.