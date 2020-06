Serata da applausi per il centravanti del Parma, autore di tre gol al Genoa come era già accaduto all'andata. Un exploit dai due soli precedenti (Hamrin nel 1958 e Borriello dodici anni fa) nella storia del campionato italiano. Concentrandoci sulla classifica marcatori della Serie A, quali sono le avversarie contro le quali i bomber hanno segnato di più in carriera? Italiane ma non solo per chi si è scatenato anche all'estero