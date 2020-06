Torino-Lazio, dove vedere la partita in tv

Per tenere vivo il sogno scudetto, la squadra di Inzaghi dovrà fare punti proprio a Torino e sperare nel passo falso della Juve a Genova. Fischio d’inizio alle 19:30, la partita sarà trasmessa su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 anche in 4K HDR CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI

Mettere pressione alla Juventus, che sarà impegnata subito dopo a Genova contro la squadra di Davide Nicola: è questo l’obiettivo della Lazio, che per farlo dovrà vincere sul campo del Torino, dove aprirà la 29^ giornata di campionato. I biancocelesti sono a quattro punti di distanza dalla Juve, ancora pienamente in corsa per lo scudetto. La partita sarà diretta dall’arbitro Massa di Imperia, gli assistenti saranno Schenone e Longo, Abisso il quarto uomo, mentre al VAR ci saranno Nasca e Tegoni.

Dove vedere la partita in tv

La sfida tra Torino e Lazio, valida per la 29^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta da Sky alle ore 19:30 sui canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) - anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La telecronaca sarà Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Paolo Aghemo.