Calendario Serie A, le partite della 31^ giornata

Dopo un lunedì di riposo, riparte la Serie A con la 31^ giornata. Si parte con la Lazio in trasferta a Lecce, per proseguire in serata con il big match di San Siro tra Milan e Juventus. Ben sei le partite in calendario nella giornata di mercoledì 8 luglio: alle 19.30 c'è Genoa-Napoli, con la squadra di Gattuso lanciata dal successo sulla Roma, mentre la Fiorentina attende il Cagliari. Alle 21:45 la Roma cerca il riscatto contro il Parma all'Olimpico, mentre sono in palio punti salvezza in Torino-Brescia. L'Atalanta ospita la Sampdoria, è derby in Bologna-Sassuolo. Giovedì alle 21:45 scende in campo l'Inter, ospite del Verona dopo il ko contro il Bologna. Alle 19.30 si gioca invece Spal-Udinese.