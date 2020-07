Napoli-Milan, dove vedere la partita in tv

Dopo mesi di crisi, si affronteranno due delle squadre più in forma del momento: Gattuso per la prima volta contro il suo passato, Pioli di nuovo all'assalto del quinto posto. Tutte le informazioni per seguire il big match del San Paolo in tv

12 punti nelle ultime 5 (più la Coppa Italia) per il Napoli, 13 per il Milan. Lo dicono i numeri: al San Paolo, per la 32^ giornata di Serie A, si affronteranno le due formazioni più in salute del momento dopo l'Atalanta. Una stagione difficile, sia per gli azzurri che per i rossoneri, ma gli arrivi in corsa di Gattuso e Pioli sono stati capaci di raddrizzarla. Ora c'è in palio il quinto posto (Roma permettendo), con l'allenatore del Napoli che per la prima volta affronterà il suo Milan da avversario.