CHRISTIAN ERIKSEN (Inter) - SCONSIGLIATO - Periodo no per il danese che anche contro il Torino è rimasto inizialmente in panchina. Occasione d'oro per lui contro la Spal? Beh certo. L'Inter è una cooperativa del gol e il danese non disdegna tiri da dentro l'area. Non dovesse esserci Lukaku però, il gioco di sponda a favorire il trequartista verrebbe a mancare. Con Lautaro e Sanchez che attaccano l'area sarà complicato per Eriksen farsi trovare negli ultimi 18 metri