Con la Spal aritmeticamente retrocessa in Serie B dopo la sconfitta con il Brescia, Luigi Di Biagio si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa riguardo alla propria esperienza in biancoazzurro. L'allenatore, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, si è sfogato parlando del momento che sta attraversando la sua squadra, reduce da un 1 pareggio e 7 sconfitte nelle ultime 8 gare: "Il nostro umore è pessimo, come è normale che sia. Io non sto passando un bel momento, ma quando le cose non vanno bene non si può dare sempre la colpa ai calciatori o al sottoscritto. Il primo luglio sono arrivato con una situazione catastrofica, con 10 giocatori che non si potevano utilizzare per varie ragioni e un direttore sportivo (Vagnati ndr) che è andato via".