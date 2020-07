Milan-Atalanta, dove vedere la partita in tv

La sfida di San Siro tra Milan e Atalanta apre la 36^ giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

A San Siro si sfidano le due squadre che, nel post lockdown, hanno ottenuto più punti. L'Atalanta comanda questa speciale classifica a quota 26, mentre il Milan ne ha totalizzati 23 giocando però una partita in meno rispetto ai nerazzurri. Le squadre di Pioli e Gasperini, tra l'altro, sono anche le uniche due imbattute dal ritorno in campo dopo la lunga sospensione per il coronavirus. L'Atalanta, attualmente seconda a -6 dalla Juve e con un punto di vantaggio sull'Inter e 2 sulla Lazio, ha già conquistato l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan, invece, è sesto a -2 dal quinto posto occupato dalla Roma, che vale il pass per i gironi di Europa League.