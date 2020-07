Il Parma spera di bissare il successo ottenuto con il Napoli sul campo di un Brescia già retrocesso. La squadra di Diego Lopez ha vinto le ultime due partite interne di Serie A contro il Parma dopo aver trovato un solo successo in tutte le precedenti sette (2N, 4P). Occhio al fattore casa perché - dalla ripresa del campionato - il Brescia ha vinto due delle quattro partite interne giocate, più dei successi interni ottenuti in tutto il resto della stagione (uno). Dall'altra parte il Parma ha perso le ultime tre trasferte di campionato e non trova più sconfitte esterne consecutive nella competizione dal febbraio 2015 (serie di otto).

Dopo il 5-0 della partita d'andata, l'Atalanta potrebbe vincere entrambe le sfide di una singola Serie A contro il Milan per la prima volta dalla stagione 2007/08, sotto la guida di Luigi Delneri. L'ultimo successo dei nerazzurri contro i rossoneri nel girone di ritorno risale al 2016, quando alla guida dei bergamaschi c'era Edoardo Reja. Numeri non incoraggianti per Pioli, dato che la sua squadra ha vinto solo una delle ultime sette partite interne contro l'Atalanta (3N, 3P), mancando l'appuntamento con il gol in ben cinque di queste. A San Siro sarà comunque spettacolo: dalla ripresa della Serie A dopo il lockdown, Atalanta e Milan sono le due squadre con la miglior media punti in campionato (2.6 a incontro).

Le due squadre sono reduci da una sconfitta, gli azzurri contro il Parma e i neroverdi contro il Milan. In questa 36^ giornata di Serie A ci sarà il 14° confronto diretto tra queste due società, con il Napoli che nei 13 precedenti ha vinto 7 volte, con 5 pareggi e 1 successo del Sassuolo. Gli azzurri sono sempre andati in gol contro i neroverdi, che invece non hanno mai segnato più di una rete nei match disputati al San Paolo. Il Napoli ha sempre subito gol nelle ultime 11 gare di campionato disputate al San Paolo, mentre il Sassuolo va in gol da 11 partite consecutive e punta a eguagliare il record di 12 della stagione 2014/2015. Sulla panchina del Sassuolo c'è un ex: Roberto De Zerbi è stato giocatore del Napoli, tra i protagonisti dell'ultima promozione dalla Serie B avvenuta al termine della stagione 2006/2007. L'attuale allenatore neroverde, proprio in maglia azzurra, ha collezionato le sue uniche tre presenze da calciatore in Serie A.

Con la vittoria nel derby il Genoa ha fatto un importante passo verso la salvezza, ora la sfida contro un Inter in cerca di un successo dopo i pareggi contro Roma e Fiorentina. Sono 105 i precedenti tra le due squadre, con i nerazzurri che hanno avuto la meglio 54 volte perdendo in 22 occasioni. Sono stati 29 i pareggi, risultato che però manca dal 2013. Gli ultimi tre confronti diretti li ha vinti l'Inter, con un parziale di 13-0, ma al Ferraris il Genoa ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette sfide. I rossoblù hanno vinto le ultime due gare disputate a Marassi, mentre quella di Conte è la squadra con miglior rendimento esterno del campionato (37 punti).

La Roma è la squadra contro cui la Fiorentina ha pareggiato più volte in Serie A, ben 60. Per il resto 53 vittoria dei giallorossi e 48 successi viola. Negli ultimi 15 confronti diretti, la Roma ha vinto 10 volte, perdendo solo in due occasioni. I giallorossi hanno segnato almeno due gol in tutte le ultime cinque partite di campionato, miglior striscia dal 2017. La Fiorentina, invece, è la squadra con più clean sheet nel 2020: 7, due dei quali nelle ultime gare giocate contro Torino e Inter. La Roma è ancora in lotta per l'Europa League: i giallorossi devono difendere il quinto posto dall'attacco del Milan, distante 2 punti.

Il Lecce ha disperato bisogno di punti per continuare a inseguire la salvezza e affronta un Bologna ormai tranquillo a centro classifica. I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime 12 partite disputate in Serie A contro i rossoblù, che sono in vantaggio anche nel computo totale dei confronti diretti: 11 vittoria, 11 pareggi e appena 3 sconfitte. Solo una, inoltre, la vittoria del Lecce al Dall'Ara: 0-2 nel settembre del 2011. Il Bologna non vince da cinque partite e, se dovesse subire gol, eguaglierebbe il record negativo di partite consecutive senza clean sheet nella storia della Serie A (31 come il Verona tra il '92 e il '97).

Verona-Lazio, domenica ore 19:30

Lazio in vantaggio nei 45 precedenti, con 17 vittorie, 17 pareggi e 11 sconfitte. L'Hellas Verona non batte i biancocelesti da 7 anni, da allora 5 ko e 3 pareggi. La squadra gialloblù, inoltre, non segna da tre gare contro la Lazio e non ha mai registrato una striscia peggiore con i biancocelesti. Nonostante abbia perso solo una gara nelle ultime nove al Bentegodi (contro il Napoli), la squadra di Juric ha pareggiato le due più recenti: non arrivano tre 'X' di fila dal 1990. La Lazio ha perso tre delle ultime cinque gare giocate in trasferta dopo il lockdown, mentre prima di marzo aveva ottenuto sette successi e un pareggio nelle precedenti otto partite disputate lontano dall'Olimpico.

Spal-Torino, domenica ore 19:30

La squadra di Di Biagio è ultima, già retrocessa in Serie B. Il Torino, invece, deve amministrare un vantaggio di 6 punti sul terzultimo posto a tre giornate dal termine del campionato. Granata avanti nei precedenti: 18 successi, 11 pareggi e appena 6 sconfitte. All'andata, però, ha vinto la SPAL, che non ha mai ottenuto due successi di fila in Serie A contro il Torino. I ferraresi sono reduci da sei sconfitte consecutive, è la prima volta che accade nella storia. L'ultima squadra ad aver perso sette gare di fila è stato il Verona nel 2018. Sono 27 le sconfitte totali in campionato per la SPAL, quinta peggior performance di sempre dopo il Venezia 1949/1950, il Pescara 2012/2013, il Benevento 2018/2019 e, appunto, il Verona del 2017/2018. Il Toro, invece, ha perso 8 gare di fila in trasferta per la prima volta in una singola stagione. Solo una volta ha fatto peggio, arrivando a 13 tra il 1932/1933 e il 1933/1934.

Juventus-Sampdoria, domenica ore 21:45

Dopo aver fallito il primo match point a Udine, la Juve cerca la vittoria scudetto in casa contro la Sampdoria. Nettamente in vantaggio i bianconeri nei 123 precedenti: 60 successi, 37 pareggi e 26 sconfitte. È dal 2014 che questa partita non finisce in pareggio, da allora 8 vittorie della Juve e 2 della Samp. I bianconeri hanno vinto tutte le ultime quattro partite interne contro i blucerchiati e hanno trovato il gol in tutte le ultime 10. Nonostante la sconfitta nel derby contro il Genoa, la squadra di Ranieri ha ottenuto più successi di tutti in Serie A nel mese di luglio: ben 5, contro le 2 della Juventus nello stesso periodo. La squadra di Sarri, inoltre, ha incassato 13 gol nelle ultime sei giornate, meglio solo di Brescia (16) e SPAL (20). La Juve, inoltre, ha perso 18 punti da situazioni di vantaggio, 8 dei quali nelle ultime cinque giornate.