Serie A, 37^ giornata: statistiche e curiosità

Parma-Atalanta, martedì 28 luglio, ore 19.30 (DAZN 1, canale 209 del telecomando Sky)

39 i precedenti in Serie A tra le due squadre: 14 successi per il Parma, 13 pareggi e 12 vittorie dell’Atalanta. Nelle ultime sette trasferte contro il Parma in Serie A, l’Atalanta ha alternato una partita con almeno due gol segnati a una senza reti – vittoria bergamasca per 3-1 nella più recente. Il Parma ha realizzato le ultime due reti casalinghe su rigore, tante quante nelle precedenti 31 marcature interne in Serie A. L’Atalanta è solo la quarta squadra nella storia della Serie A che, nonostante abbia segnato più di 95 gol, non termina il campionato in prima posizione in classifica, dopo l’Inter (99 reti nel 1949/50, 107 nel 1950/51), il Milan (118 reti nel 1949/50) e la Juventus (103 reti nel 1950/51).

Inter-Napoli, martedì 28 luglio, ore 21.45 (Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251)

Sono 147 le sfide tra Inter e Napoli in Serie A: per i nerazzurri 65 successi, 36 pareggi e 46 sconfitte. L’Inter ha vinto due delle ultime tre partite contro il Napoli in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 15 sfide. In tutte le ultime quattro sfide tra Inter e Napoli giocate a San Siro in Serie A, almeno una delle due squadre non ha segnato (quattro gol totali), dopo che nelle precedenti nove ben sette volte entrambe avevano realizzato almeno un gol. Inter (18) e Napoli (17) sono con la Roma (17) due delle tre squadre che contano più marcatori diversi in questo campionato. Solo il Manchester City (26) ha colpito più legni del Napoli (24) nei cinque maggiori campionati europei 2019/20. Tabù nerazzurro da sfatare per Gattuso: l'Inter è la squadra contro cui ha disputato più gare da allenatore (4) senza mai vincere.

Verona-Spal, mercoledì 29 luglio, ore 19.30, (DAZN 1 canale 209 del telecomando Sky)

5 precedenti in totale in Serie A tra i due club: 1 successo per il Verona, 2 per la Spal e 2 pareggi. La Spal - già aritmeticamente retrocessa in B - ha pareggiato nell’ultimo turno contro il Torino, ma è da novembre che non infila due risultati utili consecutivi in Serie A. Sono 7 le gare di fila senza vittoria per il Verona di Juric (4N, 3P): una serie negativa che per i veneti non si concretizzava dal finale della Serie A 2017/18 (otto partite in quel caso). Spal che ha perso le ultime 4 trasferte in Serie A.