Milan-Cagliari, dove vedere la partita in tv

Sfida che serve a poco per la classifica, ma è importante per iniziare a costruire il futuro. Milan-Cagliari è anche Stefano Pioli contro Walter Zenga: l'allenatore rossonero si è conquistato la conferma grazie ai risultati, con 8 vittorie e 3 pareggi nella Serie A post lockdown, quello sardo dopo la vittoria di mercoledì scorso sulla Juve ha raccontato la sua voglia di continuare il progetto tecnico avviato a inizio marzo, nonostante la società stia valutando altri nomi per la panchina. I sardi vogliono chiudere il campionato al meglio ma di fronte avranno una formazione imbattuta da cinque mesi (ultimo ko l'8 marzo, Milan-Genoa 1-2). C'è anche una statistica che non sorride alla squadra ospite: il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più volte in Serie A, ben 41. Pioli ha battuto il Cagliari già otto volte in carriera ma di fronte avrà un attaccante che conosce bene, quel Giovanni Simeone con il quale ha condiviso l'esperienza alla Fiorentina, dove il Cholito ha segnato 20 reti in 69 partite. Rossoneri certi del sesto posto, mentre con una vittoria il Cagliari potrebbe migliorare l'attuale tredicesimo posto.