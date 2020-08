Napoli-Lazio, dove vedere la partita in tv

La Lazio va all'assalto del secondo posto in classifica al San Paolo, ma non solo: Ciro Immobile proverà a battere il record storico di marcature in una singola stagione, detenuto da Gonzalo Higuain, proprio nello stadio che nel 2016 incoronò l'attaccante argentino

Grande sfida al San Paolo, tra obiettivi di squadra e possibili record storici da battere a livello individuale. Se il Napoli ha già raggiunto la qualificazione in Europa League, la Lazio, già sicura del posto in Champions, punta a migliorare la propria classifica e agguantare in extremis il secondo posto. Per farlo dovrà vincere al San Paolo, sperando in un pareggio nello scontro diretto tra Atalanta e Inter. Obiettivi della Lazio, ma non solo: Ciro Immobile, infatti, proverà a battere il record storico di Gonzalo Higuain proprio a Napoli, in quello stadio dove l'attaccante argentino diventò nel 2016 il miglior marcatore di sempre in una singola stagione di Serie A. 36 i gol realizzati in quel campionato dall'attuale attaccante della Juventus, Immobile si presenta al San Paolo con un bottino di 35, con la voglia di segnare e riscrivere la storia.