Lecce-Parma, dove vedere la partita in tv

Il Lecce sogna di evitare la retrocessione all'ultimo turno: dopo la vittoria sul campo dell'Udinese, i giallorossi si sono riportati a -1 dal Genoa, che al momento sarebbe salvo. Obbligatoria dunque la vittoria nell'ultima giornata per gli uomini di Fabio Liverani, in attesa di eventuali buone notizie da Marassi, con i rossoblù impegnati contro il Verona. Per salvarsi però, il Lecce dovrà prima avere la meglio su un Parma, desideroso di chiudere nella parte sinistra della classifica, come dichiarato dall'allenatore D'Aversa in conferenza stampa. Sarà anche l'ultima partita in gialloblù per Dejan Kulusevski, autentica rivelazione di questo campionato e già ceduto dall'Atalanta (proprietaria del cartellino) alla Juventus per 35 milioni di euro. Tanti temi per una partita di grande interesse, con fischio d'inizio previsto alle ore 20.45.