Le probabili formazioni della 2^ giornata

Oggi si scende in campo per la seconda giornata. Ci sono in programma quattro partite con Lazio, Inter, Atalanta e Benevento che esordiscono. Inzaghi punta sul duo Correa-Immobile, Conte pare orientato a schierare Perisic mentre Gasperini ha due squalificati in difesa. Nel Milan c'è il rebus attaccante. Pirlo non dovrebbe invece modificare la sua Juve che sfida il rientrante Edin Dzeko. Gattuso pensa a Osimhen titolare

PROBABILI FORMAZIONI: I 'CAMPETTI'

Il tempo scorre e manca poco per decidere le varie formazioni. Allenatori (veri) e fantallenatori devono fare le scelte finali sperando di non sbagliare. Oggi sono in programma ben quattro partite e sarà questa la giornata per scoprire alcune pretendenti di alta classifica. Come sempre, soprattutto a inizio stagione, dubbi e ballottaggi sono all'ordine del giorno. Chi ha giocato settimana scorsa non è detto che possa essere confermato. Tanti allenatori provano varie soluzioni e chiaramente non è semplice dare tutto per certo.

La squadra degli inviati di Sky Sport è però sempre ben informata e allora ci affidiamo alle news e ai piccoli segreti tattici che i nostri 'eroi' riescono a carpire dai vari campi. C'è chi spera di recuperare e chi dovrà invece guardare i compagni in borghese. C'è anche chi può cambiare sistema di gioco, insomma: il solito menù della vigilia. Ecco quindi una panoramica sulle 20 squadre impegnate tra oggi e lunedì.



TORINO-ATALANTA, ore 15

Torino, Murru a sinistra e Verdi favorito

Marco Giampaolo va verso un cambiamento dell'XI titolare in vista della difficile sfida contro l'Atalanta. Rispetto alla formazione di 7 giorni fa, ci potrebbero essere tre volti nuovi. In difesa Rodriguez non è ancora recuperato e Ansaldi non è più titolarisssimo visto che è stato sorpassato da Murru. In mediana cerca spazio Lukic che probabilmente riuscirà a strappare un posto nell'XI di partenza. Dietro alla coppia Belotti-Zaza ci dovrebbe essere Verdi, ancora però in ballottaggio con Berenguer



Atalanta, fuori in due per squalifica Gasperini, per la prima di campionato della sua squadra, non potrà contare su un po' di elementi. Partiamo dalla difesa dove mancheranno sia Romero che Djimsiti, entrambi squalificati. Toloi e Caldara vanno verso una titolarità praticamente certa ma per la terza maglia è ballottaggio tra Sutalo e Palomino con il primo in leggero vantaggio. Pessina e Miranchuk sono indisponibili al pari di Gollini. Altro dubbio in attacco: Malinovskyi, Pasalic e Muriel sono in lizza per una maglia. Gomez e Zapata infatti ci sarano sicuramente.

CAGLIARI-LAZIO, ore 18

Cagliari, Godin in rampa di lancio fin da subito

Al centro sportivo di Assemini si sono visti gli ultimi arrivati dal mercato. In campo con il resto della squadre c'era anche Diego Godin che potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto. Deciderà il giocatore visto che ha solo un allenamento con i nuovi compagni nelle gambe. C'è però da dire che Klavan è in dubbio per un problema ai flessori. Carboni è reduce invece da un affaticamento. Ancora indisponibili Pereiro e Bradaric. In mediana occhio alla possibile conferma di Caligara ma molto dipenderà da Nandez. Con l'uruguaino 'alto', Caligara sarebbe ancora nell'XI di partenza, con Nandez in mediana davanti si può candidare Sottil Lazio, pochi dubbi là davanti. Ci saranno Correa e Immobile

Dal centrocampo in su pochi dubbi per Simone Inzaghi che riproporrà buona parte della squadra dello scorso anno. A sinistra favorito Marusic con Lazzari sulla corsia opposta. In attacco il duo Immobile-Correa. Qualche problema in difesa: Luiz Felipe è fuori, Vavro difficilmente sarà convocato mentre Patric è da valutare. Con Acerbi e Radu potrebbe quindi toccare al giovane Armini con Inzaghi che dovrebbe addirittura convocare Wallace.

SAMPDORIA-BENEVENTO, sabato ore 18

Sampdoria, Candreva subito in ballottaggio. Ok Gabbiadini

Potrebbe cambiare e di molto la formazione della Sampdoria in vista della sfida intena contro il Benevento. Fabio Quagliarella, dopo l'iniziale riposo contro la Juventus, va verso una maglia da titolare. Al suo fianco potrebbe essereci Manolo Gabbiadini che ha ripreso ad allenarsi in gruppo ed è stato convocato per la sfida. Non è ancora certo che l'attaccante sia al 100% e quindi resta il dubbio sul partner d'attacco di Quagliarella. Depaoli è alle prese con un problema al polpaccio. Jankto dovrebbe tornare sull'out sinistro mentre dietro ci sono Colley, Yoshida e Tonelli per due maglie. Ufficiale l'arrivo di Candreva che si gioca subito una maglia con Ramirez.



Benevento, Lapadula può giocare

Il primo Benevento in A targato Pippo Inzaghi presenterà un bel po' di volti nuovi ma non poteva essere altrimenti. La coppia di centrali garantisce esperienza: con Glik infatti ci sarà Caldirola. Letizia potrebbe partire dalla panchina ma è in ballottaggio sia con l'esterno basso di destra (Maggio) sia con quello di sinistra (Foulon). A centrocampo cerca spazio Hetemaj mentre in attacco Lapadula sembrava essere ancora un po' in ritardo (con Moncini pronto) ma Inzaghi ha rassicurato tutti: "Lapadula può giocare" ha detto SuperPippo in conferenza.



INTER-FIORENTINA, sabato ore 20:45

Inter, dubbio Brozo-Gagliardini

E' arrivato Vidal in casa Inter, per la gioia di Antonio Conte e del popolo nerazzurro. Per la prima di campionato, il tecnico nerazzurro opterà per un mix di vecchi e nuovi volti. In difesa subito Kolarov sul centrosinistra mentre sull'out di destra a centrocampo spazio ad Hakimi. Davanti pochi dubbi con Lukaku e Lautaro pronti a finalizzare. Un paio di dubbi riguardano la linea mediana. A sinistra il rientrante Perisic è in ballottaggio con Young. Eriksen è favorito su Sensi mentre Brozovic ha recuperato posizioni e c'è lui in pole su Gagliardini per una maglia da titolare in mezzo al campo.



Fiorentina, dubbio Pezzella Il grande assente della prima giornata è stato capitan Pezzella che resta ancora in forse per la gara di San Siro. Il difensore si allena solo parzialmente in gruppo e quindi Ceccherini è in pre allarme qualora l'argentino non dovesse farcela. Di rientro dalla squalifica c'è invece Amrabat che si andrà a posizionare nel centrocampo a 5. Conferma per Bonaventura mentre a sinistra ci sarà l'ex Biraghi. Borja Valero invece probabilmente partirà dalla panchina. Duo d'attacco formato da Ribery e Kouamé.

SPEZIA-SASSUOLO, domenica ore 12:30

Spezia, due squalificati per la matricola

Prima storica in A per lo Spezia. Il discorso pubblico è noto ma questo non toglierà entusiasmo ai liguri. A livello di formazione titolare c'è tanto da scoprire anche perchè Estevez, Poegba e Agoumé sono appena arrivati e non è detto che tutti e 3 non siano pronti. Di sicura c'è una coppia di squalificati. Mancheranno infatti sia Terzi che Maggiore. Mattiello è in dubbio dopo aver terminato anzitempo l'alleamento di metà settimana. In attacco dovrebbe esordire Agudelo con Galabinov e Gyasi.



Sassuolo, ballottaggio Defrel-Djuricic In casa Sassuolo ci sono fuori 5 elementi. L'unico che potrebbe riuscire a rientrare è Raspadori. In mediana si candida Bourabia dopo il gol del pareggio contro il Cagliari. La coppia Obiang-Locatelli però resta in pole. In difesa qualcosa potrebbe cambiare con Kyriakopoulos che insidia Rogerio (che tra l'altro non proprio al 100%). Stesso discorso per Muldur, in pole su Toljan. Altra possibile promozione è quella di Defrel, apparso più 'in palla' di Djuricic. Haraslin va invece verso la conferma.

NAPOLI-GENOA, domenica ore 15

Napoli, Osimhen promosso!

I fantallenatori (e molti tifosi) sono in trepida attesa. Il suo ingresso in campo contro il Parma ha cambiato le sorti del match. Basterà per una promozione nell'XI titolare? Gattuso ci ha pensato a lungo e pare che sia orientato più per il sì! Il 4-3-3 dovrebbe rimanere la base tattica con Mertens largo e il duo Lozano-Politano in panchina. In mediana si candida Lobotka ma Demme resta il favorito



Genoa, le corsie sono intasate

Gol e (due) assist. Questo il resoconto degli esterni rossoblù nell'esordio contro il Crotone. Ghiglione da una parte e Zappacosta dall'altra sono stati per ora promossi a pieni voti. Il ritorno di Criscito 'complica' la situazione? Il capitano rossoblù potrebbe andare a piazzarsi in difesa dove però rientra Masiello. Insomma, come avrete capito c'è un piccolo rebus da risolvere. Per il resto, l'XI di Maran non dovrebbe discostarsi molto da quello visto domenica scorsa

VERONA-UDINESE, domenica ore 15

Verona, Juric senza Empereur e Danzi

Doppia lesione in casa Verona. La partita con la Roma ha messo fuori gioco sia Empereur che Danzi: per il difensore si tratta di una lesione di primo grado al polpaccio mentre il centrocampista ha subito una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Entrambi non sono quindi a disposizione per la gara contro l'Udinese. Dietro ci sarà forse la prima da titolare per Lovato. Centrocampo confermato rispetto a settimana scorsa mentre dietro a Di Carmine c'è Benassi che ha recuperato e che va verso una maglia da titolare



Udinese, in mediana due neo acquisti Gotti sperava di recuperare Nuytinck ma a meno di sorprese il difensore dovrebbe far compagnia a Mandragora, Jajalo e Stryger Larsen nella lista degli infortunati. In difesa ballottaggio Ekong-De Maio mentre a destra spazio a Ter Avest. In mediana si dovrebbero vedere due nuovi arrivi: Coulibaly agirà al fianco di Walace mentre a sinistra c'è Ouwejan in vantaggio su Zeegelaar.

CROTONE-MILAN, domenica ore 18

Crotone, Riviere ko

E' stato Riviere a firmare il primo gol stagionale in campionato dei suoi. Rete che però non è servita ad evitare la sconfitta. Il giocatore della Martinica però contro il Milan non ci sarà visto che a Marassi ha accusato un problema al polpaccio. L'esito degli esami parla di distrazione e quindi niente prima casalinga. Benali e Gigliotti hanno contrinuato il percorso di recupero. Contro il Milan vedremo quasi sicuramente la stessa difesa di Genova mentre in mediana si candida Eduardo con Messias che tornerebbe più a ridosso della porta.



Milan, rebus vice Ibra La vittoria in Europa League ha lanciato il giovane Colombo, a segno nel 3-2 rossonero al Bodo/Glimt. Ovviamente Ibrahimovic mancherà in quel di Crotone dopo la positività al Covid-19. Pioli ha un po' di soluzioni: da Rebic, alla conferma di Colombo fino a una possibile genialata di Pioli. Dietro ci sono ancora tante assenze e quindi minutaggio che continua per chi sta bene. Tonali in rampa di lancio

ROMA-JUVENTUS, domenica ore 20:45

Roma, ecco Kumbulla e Dzeko

Dopo il pasticcio di Verona legato a Diawara, la Roma di Fonseca ha ancora più pressione addosso. La situazione, tra classifica e mercato, è ingarbugliata ma contro i bianconeri tornerà dal primo minuto Edin Dzeko. Per il bosniaco altra sessione di mercato particolarmente 'curiosa' ma domenica sera ci sarà lui a guidare l'attacco giallorosso. In difesa è pronto Kumbulla che dovrebbe affiancare Mancini e Ibanez. Cristante e Diawara partiranno dalla panchina. Conferma per Pedro con Pellegrini che agirà al fianco di Veretout.



Juventus, Dybala recuperato. Giocano gli stessi?

La Juventus vista nella prima giornata potrebbe avere un seguito praticamente identico. Pirlo infatti sta pensando ad una conferma in blocco. Frabotta quindi dovrebbe agire sulla corsia sinistra con Mc Kennie in mezzo e Ramsey dietro il duo Kulusevski-Ronaldo. Dall'infermeria buone nuove su Dybala che ha svolto tutta la sessione con il resto della squadra. L'argentino quindi è recuperato.