Calendario Serie A, i recuperi della 1^ giornata

La Serie A torna in campo e lo fa con tre partite che completano il calendario della prima giornata, giocata tra sabato 19 e lunedì 21 settembre. Tempo di recuperi per Inter e Atalanta, impegnate fino ad agosto inoltrato in Europa League e Champions League, e per lo Spezia, promosso in A il 20 agosto e per questo esordiente in campionato solo domenica scorsa nell'1-4 contro il Sassuolo. La giornata parte alle 18 dal Vigorito di Benevento, dove arriva l'Inter di Conte, fresca di vittoria in rimonta per 4-3 sulla Fiorentina. Alla stessa ora l'Udinese, ko per 1-0 nello scorso turno a Verona, attende alla Dacia Arena lo Spezia. Chiusura di giornata alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma con Lazio-Atalanta, sfida che l'anno scorso valeva i piani alti della classifica e che metterà di fronte due squadre che vogliono confermarsi anche in questo campionato. La squadra di Simone Inzaghi ha avviato la stagione vincendo per 2-0 a Cagliari, quella di Gasperini con un 4-2 sul campo del Torino. Questo il programma completo dei recuperi della prima giornata di Serie A.