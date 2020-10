Alla caccia della prima vittoria. Dopo il ko a tavolino con il Verona all'esordio e il pareggio beffa con la Juventus, la Roma vuole tornare da Udine con i tre punti: "Ma tutte le big hanno avuto difficoltà su quel campo - ha avvertito Fonseca in conferenza stampa - ci aspetta una partita totalmente diversa dalle altre. Loro difendono più bassi, non concedono spazio fra le linee. Per noi è importante poter attaccare la profondità, però dovremo avere pazienza nello scegliere il momento migliore per fare male, facendo attenzione alle loro ripartenze". Non sono giorni come gli altri, neanche a Trigoria. A farla da padrone è sempre il calciomercato, che nelle ultime ore ha regalato a Fonseca Borja Mayoral: "E' un buon giocatore, ma non ne voglio parlare perché non è ancora nostro (è atteso per visite e firma ndr)". Anche l'allenatore giallorosso non vede l'ora che il mercato finisca: "Quando è aperto non è mai facile per nessuno. Dopo sarà possibile parlare meglio con i ragazzi". A differenza di quanto fatto alla vigilia della sfida con la Juve, nessuna indicazione di formazione: "Non ve la posso dare sempre!", sorride.