L'attaccante svedese ha pubblicato sui propri profili social un video che lo ritrae a bordo della sua moto, mentre si reca a Milanello per l'allenamento. "Andando a lavoro", questa la didascalia che accompagna le immagini dell'Ibra motociclista

Che Zlatan Ibrahimovic sia uno che corre forte non è una novità: lo fa ormai da 39 anni, lo fa da quando ha iniziato a vestire giovanissimo la maglia del Malmo, fino ad arrivare alle 7 reti realizzate nelle prime 5 partite di questa nuova stagione al Milan. Nella giornata di venerdì, tramite i profili social dell'attaccante svedese, abbiamo scoperto una versione inedita di Zlatan: quella da motociclista , che corre veloce verso Milanello e le prossime sfide con la maglia rossonera.

Prossima tappa Udine, domenica alle 12.30

Ad attendere Ibra e la formazione di Stefano Pioli c'è l'Udinese, nella sfida di domenica alle ore 12.30 alla Dacia Arena. Rossoneri che andranno alla ricerca della quinta vittoria in sei partite che gli permetterebbe di mantenere la vetta della classifica. Per farlo, l'allenatore del Milan si affiderà ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic, nonostante sia stato impiegato nell'ultima sfida di Europa League contro lo Sparta Praga, anche se soltanto per i primi 45 minuti di gioco.