15' Pereira (L), 19' Bremer (T), 25' rig. Belotti (T), 49' Milinkovic-Savic (L), 87' Lukic (T), 95' rig. Immobile (L), 98' Caicedo (L)

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda (70' Nkoulou), Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti (76' Bonazzoli), Verdi (70' Singo). All. Giampaolo

LAZIO (3-4-1-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Parolo (46' Leiva), Milinkovic-Savic, Fares (81' Cataldi); Pereira (46' Akpa Akpro); Muriqi (56' Immobile), Correa (73' Caicedo). All. S. Inzaghi

Ammoniti: Pereira, Hoedt, Immobile, Nkoulou, Rincon, Caicedo

Un match dalle emozioni fortissime, una vittoria che potrebbe dare davvero la svolta alla stagione della Lazio in campionato ma che, al contempo, potrebbe affossare il morale del Torino che, fino a una manciata di minuti dal termine, aveva pregustato il primo successo in questo campionato. La Lazio segna due gol nel recupero, con Immobile (su rigore accordato dopo VAR review) e con Caicedo che è sempre più l'uomo degli ultimi minuti per i biancocelesti. E pensare che all'87' il Toro averva trovato la rete del vantaggio. Alla fine vince la Lazio al termine di una gara bellissima. La squadra di Simone Inzaghi accorcia verso le posizioni di vertice, il Torino resta inchiodato nei bassifondi della classifica.

Ancora in emergenza la Lazio nonostante il recupero di otto giocatori (chiaramente in condizioni precarie di forma) con Inzaghi che sceglie Muriqi come partner d'attacco di Correa e Pereira nel ruolo di centrocampista avanzato. Toro in formazione tipo con Lukic dietro le due punte Verdi e Belotti. Gara intensa sin dalle prime battute, Toro molto volenteroso e Lazio cinica: al 16' biancocelesti in vantaggio con Pereira che sfrutta un bell'assist di Patric. Il Toro non ci sta e in 10' ribalta il match: Bremer segna di testa sugli sviluppi di un angolo e Belotti trasforma il rigore che lui stesso si procura per fallo di Pereira. Il primo tempo si chiude con i granata in controllo e senza grossi rischi per la propria difesa.

Ma la ripresa si apre all'insegna della Lazio: Correa si guadagna un calcio di punizione dal limite e Milinkovic beffa Sirigu incrociando con il destro. Il Torino sembra stanco e Inzaghi si gioca la carta Immobile per cercare di vincere la partita. I biancocelesti attaccano ma sono poco concreti in finalizzazione, il Toro riparte e colpisce un palo con Verdi. Caicedo entra e anche Giampaolo cambia qualcuno dei suoi uomini. Proprio quando la gara sembra avviarsi sul 2-2, un erroraccio in disimpegno di Hoedt spalanca la strada a Lukic che aggira Reina e segna il 3-2. Mancano una manciata di minuti ma la Lazio non si arrende. Nel recupero un fallo di mano di Nkoulou induce l'arbitro, su segnalazione VAR, a rivedere l'episodio e a decretare il rigore che Immobile segna per il 3-3. Finita qui? Neanche per sogno, c'è ancora del recupero da completare e la Lazio approfitta della delusione del Toro per segnare anche il 4-3 con Caicedo. E' il gol che decide la gara: la Lazio risale in classifica, il Torino sprofonda.