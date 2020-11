Santos: "CR7 sta bene, si è allenato regolarmente"

Dopo la partita con la Lazio, oltre all’amarezza per una vittoria sfumata soltanto nel finale, c’era anche un po’ di preoccupazione in casa Juventus per le condizioni di Cristiano Ronaldo. Il portoghese era uscito a un quarto d’ora dalla fine, dopo un contrasto in cui si era procurato una distorsione. Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha però rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Non si è lamentato, sapeva da domenica di non avere nulla di particolare. Si è allenato regolarmente con i compagni e può giocare una delle tre partite se ho ben capito. Cristiano è il miglior esponente della nazionale, gli altri lo seguono e lui vuole giocare ogni partita, ogni minuto, ogni secondo. Non vuole mai uscire".