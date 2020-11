60 gol in 69 partite di A, 73 con la Juve: i numeri di CR7

Al fischio finale Andrea Pirlo lo ha definito "un esempio". In stagione Cristiano ha colpito con un gol a testa Sampdoria e Lazio e ha segnato tre doppiette, contro Roma, Spezia e appunto Cagliari. I sardi sono la sua vittima preferita (con Sampdoria e Lazio) in Italia, con 5 reti segnate. Estendendo lo sguardo alla versione "italiana" di CR7, a impressionare sono i numeri: 60 sono i gol in 69 partite giocate in Serie A, 73 quelli realizzati in 95 partite totali con la maglia della Juventus. Ora la prossima tappa in calendario è la sfida di Champions League contro il Ferencvaros, in programma a Torino martedì 24 novembre alle 21. Grazie alla doppietta ai sardi, inoltre, la stella di Madeira è entrato in un ristretto club, quello dei giocatori bianconeri che negli ultimi 60 anni hanno segnato almeno otto gol nelle prime otto gare stagionali della Juve in Serie A: l'unico a riuscirci prima di lui era stato il compagno di squadra Paulo Dybala (10 reti) nella stagione 2017/2018, nell'annata che aveva preceduto l'arrivo di CR7 in Italia.