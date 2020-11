Granata e blucerchiati dovrebbero recuperare i rispettivi capitani e bomber: Belotti, assente contro l'Inter, farà coppia con Zaza nel 3-5-2 che Giampaolo sembra intenzionato a riproporre. Quagliarella ha saltato il derby di Coppa Italia ma stringerà i denti e partirà dal 1'



Entrambi reduci da una sconfitta in rimonta (clamorosa quella del Toro contro l'Inter, la Samp invece contro il Bologna), Giampaolo e Ranieri si affrontano dopo una settimana che li ha visti impegnati anche in Coppa Italia, con risultati opposti: passaggio del turno per i granata contro l'Entella, blucerchiati eliminati nel derby con il Genoa. In classifica il Toro deve cercare di uscire dalla zona rossa (terz'ultimo con 5 punti), galleggia a quota 10 punti la Samp.



Toro col tandem Belotti-Zaza approfondimento Torino, maglia speciale per celebrare la Suzuki Giampaolo ripropone il 3-5-2 figlio dell’emergenza per le tante assenze. Manca ancora Lukic, il trequartista scelto dall’allenatore quando gioca con il suo modulo preferito, e allora si dovrebbe ricomporre il tandem Belotti-Zaza (che contro l’Inter si erano solo sfiorati a causa dell’infortunio nel riscaldamento del “Gallo”, sostituito all’ultimo proprio da Zaza), con il capitano che dovrebbe recuperare. Verdi, invece, è in forte dubbio. Se fosse confermato il 3-5-2 (l’alternativa è il 4-4-2), ballottaggio a sinistra tra Ansaldi e Rodriguez, mentre a destra c’è Singo in pole, confermatissimo dopo le ultime buone prove. TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, N'Koulou, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Giampaolo