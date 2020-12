Il club blucerchiato scenderà in campo contro il Milan con una maglia celebrativa per i 120 anni dell’Andrea Doria, uno dei due club dalla cui fusione è nata la Samp nel 1946: "Le radici della nostra unicità risiedono nel nostro bagaglio genetico"

Nella prossima giornata di Serie A la Sampdoria scenderà in campo con una maglia speciale. Domenica sera, nel posticipo della 10^ giornata contro il Milan, i blucerchiati indosseranno infatti una divisa per celebrare i 120 anni della Società Ginnastica Andrea Doria. Quest’ultima, insieme alla fusione con la Sampierdarenese (per i 120 anni della quale, il 10 marzo 2019 contro l’Atalanta, la Samp aveva già utilizzato un’altra maglia celebrativa) è una delle due società che ha reso possibile la nascita della Sampdoria il 12 agosto 1946. Per festeggiare l’altro suo "genitore", il club genovese indosserà quindi il completo a quarti bianchi e blu disegnato nel 1900 proprio per l’Andrea Doria.