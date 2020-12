Roma-Sassuolo, dove vedere la partita in tv

Scontro di alta classifica all'Olimpico tra la Roma di Fonseca e il Sassuolo di De Zerbi. Entrambe le squadre sono reduci da un pesante ko in campionato: i giallorossi 4-0 a Napoli, i neroverdi 3-0 in casa con l'Inter. Calcio d'inizio alle 15, diretta su Sky Sport Serie A

Negli anni hanno sempre dato vita a sfide ricche di gol e spettacolo, anche quest'oggi, domenica 6 dicembre, Roma e Sassuolo non si vogliono smentire. Gara interessantissima quella valida per la 10^ giornata di Serie A tra le due squadre, distanti un solo punto una dall'altra nelle zone alte della classifica. Entrambe sono in cerca di riscatto: i giallorossi di Fonseca - che in settimana hanno blindato il primo posto nel girone di Europa League -, attualmente al sesto posto con 17 punti, sono reduci dal pesantissimo ko dell'ultimo turno contro il Napoli (4-0); i neroverdi di De Zerbi, quarti a quota 18, nella scorsa gara hanno trovato la prima sconfitta stagionale in campionato (3-0 in casa contro l'Inter). Nessuna delle due, dunque, vuole sbagliare.