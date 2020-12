Lazio-Verona, dove vedere la partita in tv

I biancocelesti cercano i tre punti per risalire in classifica: sfida alla squadra di Juric, che in trasferta ha rallentato Juve e Milan e battuto l'Atalanta. Lazio-Verona, sabato ore 20.45 sul canale satellitare DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky)

La qualificazione agli ottavi di Champions League ormai in tasca, ora l’obiettivo della Lazio di Simone Inzaghi è legato alla risalita in campionato. Settimo posto a quota 17 punti per la Lazio – reduce dalla vittoria contro lo Spezia nel precedente turno –, uno in più rispetto al Verona che domenica scorsa ha pareggiato contro il Cagliari. Nei precedenti statistiche favorevoli alla formazione biancoceleste che ha ottenuto 23 punti su 27 disponibili in casa contro il Verona nell’era dei tre punti a vittoria: attenzione però alla squadra di Juric, che in questa prima parte di Serie A è già uscita indenne dalle trasferte contro Juve, Milan (pareggi in entrambi i casi) e Atalanta (successo per 2-0).