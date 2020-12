Calendario Serie A, 14^ giornate: le gare di oggi

Otto le partite in programma quest'oggi che chiuderanno il 14° turno di Serie A, l'ultimo del 2020. Alle 18.30 la gara tra Verona e Inter, poi sette gare in contemporanea alle 20.45: tra queste Milan-Lazio e Roma-Cagliari

Mercoledì nel segno dello spettacolo del nostro campionato. Dopo le due gare di martedì che hanno aperto la 14^ giornata di Serie A, quest’oggi sono in programma le rimanenti 8 partite che chiuderanno questo turno infrasettimanale. Si parte alle 18.30 con l’anticipo tra Verona e Inter al Bentegodi, poi ben 7 gare in contemporanea alle 20.45: il Milan capolista sfida la Lazio, mentre la Roma se la vedrà col Cagliari. Napoli impegnato contro il Torino, Atalanta chiamata all’esame trasferta sul campo del Bologna; promette gol ed emozioni la gara tra Samp e Sassuolo, tre punti preziosi anche quelli in palio tra Udinese e Benevento, mentre Ballardini farà il suo nuovo esordio (è la quarta esperienza) sulla panchina del Genoa in trasferta contro lo Spezia.