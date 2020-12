1/11 ©LaPresse

I PIÙ VELOCI - Hakimi si era presentato all’Inter sorprendendo subito per lo scatto, velocità che ai tempi del Borussia Dortmund aveva raggiunto i 36.48 km/h. Un laterale formato "speedy" come Hernandez, lui che in stagione contro lo Spezia ha toccato il picco di 34 km/h. Due frecce che macinano anche in campo, d’altronde bruciano in media 9 e 10 chilometri a partita in questo campionato (dati Lega Serie A)