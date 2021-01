La classifica dell'Osservatorio calcistico del CIES ordina i club per percentuale di minuti giocati dagli undici calciatori più utilizzati nella stagione in corso. Più alto è il numero più la formazione "tipo" gioca con frequenza, più è basso più l'allenatore avrà puntato sulle rotazioni. Occhio alla posizione della Juve, la big italiana (ma anche europea, salvo il Psg) che cambia più spesso: il dato conferma come Pirlo sia ancora alla ricerca dell'identità giusta per la sua squadra