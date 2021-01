Lo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku avrà naturalmente un seguito dal punto di vista disciplinare. Ma è difficile prevederne la gravità, soprattutto per Ibrahimovic. Tutto ruota infatti alle frasi dello svedese e al loro eventuale contenuto razzista. In ogni caso, questi sono i passaggi della giustizia sportiva

Domani (giovedì) si chiude il turno di Coppa Italia, quindi soltanto venerdì il Giudice Sportivo si esprimerà sulle gare dei quarti di finale con le sanzioni irrogate sulla base dei referti arbitrali. Nel dispositivo del Giudice sul derby ci saranno quindi le motivazioni delle ammonizioni a Lukaku e Ibra dedotte dal referto dell'arbitro Valeri, verosimilmente - per quanto riguarda lo scontro verbale e il testa a testa in campo - riassunte nella dicitura "reciproche scorrettezze". Soltanto a quel punto la Procura Federale deciderà se aprire una inchiesta, non prima, perché tecnicamente ad oggi non può escludere che l'arbitro abbia ascoltato e tradotto quel che è stato detto: se infatti Valeri avesse riportato le frasi dei due rivali il giudizio sarebbe stato già formulato dall'arbitro e non si potrebbe andare oltre. Ma l'ipotesi, considerata la concitazione del momento e le frasi in inglese, è abbastanza inverosimile.

Una volta acclarato che l'arbitro non abbia ascoltato e tradotto letteralmente le frasi, a quel punto la Procura potrebbe aprire un'inchiesta sulla base delle immagini, degli audio, delle notizie di stampa, ecc... (non ci sono limiti ai mezzi di prova in questi casi) ed eventualmente per scrupolo convocare anche l'arbitro - oltre ovviamente ai diretti interessati e ai testimoni - per farsi raccontare cosa abbia sentito. A quel punto poi come sempre lo sbocco è o l'archiviazione o il deferimento al Tribunale Federale sulla base dell'articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva, che punisce i comportamenti discriminatori.