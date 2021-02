Napoli-Juve, Osimhen dal 1'. Probabili formazioni

Emergenza in difesa per Gattuso, che torna al 4-2-3-1 confermando Osimhen come terminale offensivo. Pirlo non può contare su Arthur e Dybala: davanti è ballottaggio tra Morata e Kulusevski. Calcio d'inizio stasera alle 18, diretta su Sky Sport Serie A. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Il big match di giornata è senza dubbio la sfida del "Maradona", partita di cui curiosamente si gioca prima il ritorno che l'andata (per le note vicende dello scorso 4 ottobre). Nel frattempo le due squadre si sono affrontate nella finale di Supercoppa Italiana vinta dai bianconeri, gara che ha anche segnato una svolta per la squadra di Pirlo, mentale ma anche dal punto di vista dei risultati. La classifica ci dice che il distacco tra Napoli e Juve, oggi separate da 5 punti, potrebbe ridursi a sole due distanze in caso di successo dei padroni di casa, ma aprirebbe un varco difficilmente colmabile se invece dovessero prevalere gli ospiti. Sfida da non perdere, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, in streaming su NOW TV: calcio di inizio alle 18.