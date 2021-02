Benevento-Roma, dove vedere la partita in tv

Sarà Benevento-Roma a chiudere la domenica di Serie A nel turno numero 23. Di fronte allo stadio Vigorito ci saranno la formazione di Pippo Inzaghi, a secco di vittorie nel 2021, e quella di Paulo Fonseca, che con il tris all'Udinese dello scorso turno ha cancellato il ko sul campo della Juventus e arriva dalla vittoria esterna per 2-0 contro il Braga in Europa League. I precedenti sono a favore della Roma, che ha vinto tutte le tre sfide di Serie A contro il Benevento ed è la squadra che ha segnato più reti ai sanniti in Serie A, ben 14 (mai meno di quattro a incontro). Occhio alla classifica: la Roma è infatti anche l’unica squadra nei cinque maggiori campionati europei in corso ad aver registrato il 100% di vittorie contro squadre attualmente nella metà bassa della graduatoria (11 vittorie su 11). Partita non banale per Gianluca Caprari, che da ex giallorosso ha segnato tre gol contro la Roma in Serie A e ha fatto gol anche nella partita di andata. Jordan Veretout è invece a quota nove gol in questo campionato e può diventare il secondo centrocampista francese ad andare in doppia cifra di reti in una stagione di A dopo Michel Platini, che ha segnato almeno 10 gol per quattro stagioni. Fischio d'inizio alle 20:45.