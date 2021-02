Serie A, le partite di oggi e gli orari

Quattro le partite in programma in questa domenica di Serie A: spicca il derby delle ore 15, ma alle 18 c'è anche un importante Atalanta-Napoli. Tutte le informazioni sulle gare di oggi con orari e canali tv

È il giorno del derby! Milan e Inter si sfidano a San Siro, per una gara che mette in palio tre punti fondamentali per la corsa scudetto. I nerazzurri arrivano all'appuntamento avanti in classifica, con i rossoneri che inseguono a un punto. Il derby sarà l'unica gara di giornata in programma al classico orario delle 15. La domenica di Serie A, invece, inizierà alle 12.30, con la gara del Tardini tra Parma e Udinese. Alle ore 18 un'altra interessante sfida, quella tra l'Atalanta e il Napoli. Chiude il programma della domenica il posticipo serale tra Benevento e Roma. La 23^ giornata terminerà invece lunedì con Juventus-Crotone.