Cuadrado: "Vinciamole tutte, iniziando dal derby"

A differenza di tanti suoi compagni di squadra, Juan Cuadrado non ha avuto impegni con la propria nazionale ed è rimasto così a Vinovo a disposizione di Andrea Pirlo. "Abbiamo approfittato per lavorare, abbiamo svolto allenamenti molto fisici, molto duri. Era da tanto tempo che non lo potevamo fare, abbiamo messo benzina nella gambe per finire al meglio la stagione. Abbiamo lavorato molto", ha ammesso l’esterno della Juventus nell’intervista concessa a Sky Sport. "Mi sento bene fisicamente, questa pausa ci ha aiutato molto. Per noi che viaggiamo in Sudamerica è sempre molto complicato, tra stanchezza, fusi orari e tutto il resto. Penso che adesso abbiamo ancora maggiore forza, visto che siamo più rilassati e abbiamo lavorato bene", ha proseguito Cuadrado.