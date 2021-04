Calendario Serie A, le partite di oggi

Si completa tra il pomeriggio e la serata di oggi il programma del turno infrasettimanale, valido per la 32^ giornata di Serie A. Dopo le otto partite giocate tra martedì e mercoledì, è tempo di altre due sfide con punti pesanti in palio in chiave Champions. Si parte alle 18.30 all'Olimpico di Roma, dove si affrontano Atalanta e Roma: i nerazzurri di Gasperini arrivano dalla vittoria sulla Juventus, i giallorossi di Fonseca vogliono cancellare il ko sul campo del Torino. Alle 20:45 chiuderà invece il quadro delle partite del turno numero 32 lo scontro Champions al Maradona tra Napoli e Lazio, quinta e sesta forza del torneo separate da due punti in favore della squadra di Gattuso (che ha però giocato una partita in più).